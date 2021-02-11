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Eğitim YKS sınav başvuru son tarihi ne zaman? 2021 YKS başvuruları ne zaman bitiyor?
Eğitim

YKS sınav başvuru son tarihi ne zaman? 2021 YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

2021 YKS başvuruları ne zamana kadar yapılacak? ÖSYM 2021 YKS sınav takvimini açıkladı. YKS TYT-AYT sınavına girecek adaylar hayalindeki üniversiteye girmek için 26 ve 27 Haziran’da 2021-YKS sınavı için ter dökecek. Koronavirüs salgının gölgesinde geçecek olan YKS 2021 başvuruları ne zamana kadar yapılacak? YKS başvuruları ne zamana kadar sürecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 16:30:00 -
YKS sınav başvuru son tarihi ne zaman? 2021 YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihlerini, sınav tarihleri gibi bilgileri adaylarla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ÖSYM 2021 Sınav Takvimi ile bu yıl yapılacak sınavlara dair tarihler belli olurken, bu sınavlar arasında en çok merak edilenlerden biri de YKS oldu. Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS sınav başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021'de başladı ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler. YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.

YKS başvuru kılavuzu için tıklayın

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