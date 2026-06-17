YKS öncesi kritik eşik: Bilgi eksikliği mi, dikkatsizlik mi? İşte adaylara altın öneriler

YKS adaylarına altın öneriler Üniversite adaylarının sınav maratonunda son aşamaya gelinmesiyle birlikte uzmanlar; bilgi eksikliği ile dikkatsizlik arasındaki farkı saptamanın ve gerçek sınav atmosferinde yapılan denemelerin önemine dikkat çekti.

Milyonlarca adayın üniversite hayaliyle gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala, hazırlık sürecinin en kritik aşamasına gelindi.

Eğitim uzmanları, bu süreçte baştan sona konu çalışmak yerine, deneme sınavlarında yapılan hatalara odaklanılmasının başarıyı artıracağını vurguluyor.

"HATALARIN KAYNAĞINI TESPİT EDİN"

Sınav hazırlığında sadece test çözmenin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, özellikle yanlış yapılan veya boş bırakılan soruların detaylı analiz edilmesi gerektiğini kaydediyor. Hataların "bilgi eksikliği" mi yoksa "dikkatsizlik" mi olduğunun saptanması, son günlerde yapılacak çalışmaların verimini belirliyor.

Konu eksiği olan öğrencilerin spesifik olarak bu noktalara yönelmesi, eksikleri tamamlanmış adayların ise bol bol çıkmış soru çözerek sınav formatına aşinalık kazanması öneriliyor.

ZAMAN YÖNETİMİ VE "SURULARLA DİDİŞMEME"

Zamanı verimli kullanmanın sınavın en önemli unsurlarından biri olduğu hatırlatılırken, adayların zorlandıkları sorularda takılıp kalmamaları ve sorularla "didişmemeleri" gerektiği belirtiliyor. Deneme sınavlarının gerçek sınav atmosferinde ve süre tutularak çözülmesinin, gerçek sınav için en iyi antrenman olacağı ifade ediliyor.

UYKU VE BESLENME RUTİNİ ŞİMDİDEN OLUŞTURULMALI

Sınav başarısının sadece akademik bilgiyle sınırlı olmadığı; uyku, beslenme ve dinlenmenin de kritik rol oynadığı vurgulanıyor. Adayların belirli bir saatte yatıp kalkarak vücut saatlerini sınava göre ayarlamaları, sınav sabahı ise alışık olmadıkları gıdaları tüketmekten kaçınmaları öneriliyor. Ayrıca sosyal medya ve dikkat dağıtıcı aktivitelerin sınav sonrasına ertelenmesi, zihinsel hazırlık için önemli bir adım olarak görülüyor.

VELİLERE "KIYASLAMA YAPMAYIN" ÇAĞRISI

Sürecin psikolojik boyutunda ailelere de büyük görev düşüyor. Uzmanlar, velilerin öğrencileri başkalarıyla kıyaslamaktan, baskı kurmaktan ve olumsuz eleştirilerden kaçınması gerektiğini hatırlatıyor. Ev ortamının sakin tutulması ve öğrenciye verilen manevi desteğin, sınav stresini azaltmada belirleyici faktör olduğu kaydediliyor.