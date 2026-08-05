Mohamed Salah kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trabzonspor’un Mohamed Salah’ı Türkiye’ye getirmesinin ardından pek çok kişi, deneyimli futbolcunun kariyerini mercek altına almaya başladı. Peki, Salah kimdir?

Mohamed Salah kimdir?

Tam adı Mohamed Salah Hamid Mahrous Ghaly olan futbolcu, 15 Haziran 1992 tarihinde Mısır’da dünyaya geldi. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Salah, sürati, golcülüğü ve hücumdaki etkili oyunuyla son yılların en önemli futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

Futbola küçük yaşlarda başlayan Mısırlı oyuncu, ülkesinde sergilediği performansla kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Salah, kulüp kariyerinin yanı sıra uzun yıllardır kaptanlığını yaptığı Mısır Milli Takımı’nın da öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Mohamed Salah kaç yaşında?

15 Haziran 1992 doğumlu olan Mohamed Salah, 34 yaşındadır. Profesyonel futbol kariyerine 2010 yılında başlayan yıldız oyuncu; Mısır, İsviçre, İngiltere ve İtalya’da forma giydi.

Mohamed Salah aslen nereli?

Mohamed Salah, Mısır’ın Garbiya iline bağlı bir köyde doğdu. Aslen Mısırlı olan futbolcu, çocukluk yıllarını ülkesinde geçirdi ve futbol eğitimine de Mısır’da başladı.

Mohamed Salah hangi takımlarda oynadı?

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Mısır ekibi El Mokawloon’da başlayan Salah, burada gösterdiği performansın ardından Avrupa’ya transfer oldu.

2012 yılında İsviçre temsilcisi Basel’e imza atan Mısırlı futbolcu, iki lig şampiyonluğu yaşadı. Avrupa kupalarında sergilediği oyunla dikkatleri üzerine çeken Salah, 2014 yılında Chelsea’ye transfer oldu.

Chelsea döneminde Fiorentina ve Roma’ya kiralanan yıldız oyuncu, Roma formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından İtalyan ekibine bonservisiyle katıldı. Salah’ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri ise 2017 yılında Liverpool’a transfer olması oldu.

Liverpool’da unutulmaz başarılara imza attı

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier League, FA Cup, İngiltere Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

İngiliz ekibinde attığı gollerle kulüp tarihinin en golcü oyuncuları arasına giren Salah, Premier League tarihinin en golcü yabancı futbolcularından biri olmayı başardı. Yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü Afrikalı oyuncuları arasında da yer aldı.

Mısır Milli Takımı’nın kaptanlığını yaptı

Uzun yıllardır Mısır Milli Takımı’nın kaptanlığını üstlenen Mohamed Salah, 2018 ve 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesini temsil etti.

Salah, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır’ın turnuva tarihindeki ilk galibiyetlerini almasında ve ilk kez son 16 turuna yükselmesinde önemli rol oynadı. Başarılı futbolcu, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından iki kez Afrika’da Yılın Futbolcusu seçildi.

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