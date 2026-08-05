Kariyerini bırakıp Sivas'a yerleşmişti: Engin Koç'un son hali şaşırttı
80'li ve 90'lı yıllarda mankenlik yapan Engin Koç, yıllar önce İstanbul'u terk ederek Sivas'a yerleşti. Mankenin son hali ve değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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80'li ve 90'lı yıllarda mankenlik yapan Engin Koç, yıllar önce İstanbul'u terk ederek Sivas'a yerleşti. Mankenin son hali ve değişimi sosyal medyada gündem oldu.
1980'li ve 1990'lı yılların önde gelen mankenlerinden biri olan, "Mankenler Kralı" lakabıyla tanınan Engin Koç, şöhretinin zirvesindeyken İstanbul'u geride bırakarak memleketi Sivas'a yerleşmişti.
MEMLEKETİNE TAŞINMIŞTI
Kariyerinin zirvesinde büyük şehir hayatını bırakmayı tercih eden Koç, eşi Pınar ve oğlu Burga ile birlikte Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaptırdığı evde yaşamını sürdürüyor.
Yaz aylarının bir bölümünü burada geçiren eski manken, bahçesinde toprakla ilgilenerek sakin bir yaşam sürüyor.
ANNESİYLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Son olarak annesi Gül Koç ile birlikte Sivas'ta çekilen samimi bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Engin Koç, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Gençlik yıllarından bugüne yaşadığı değişim dikkat çekerken, ünlü ismin son hali sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı./ kaynak: haber7
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