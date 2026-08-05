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Kariyerini bırakıp Sivas'a yerleşmişti: Engin Koç'un son hali şaşırttı

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Kariyerini bırakıp Sivas'a yerleşmişti: Engin Koç'un son hali şaşırttı

80'li ve 90'lı yıllarda mankenlik yapan Engin Koç, yıllar önce İstanbul'u terk ederek Sivas'a yerleşti. Mankenin son hali ve değişimi sosyal medyada gündem oldu.

#1
Foto - Kariyerini bırakıp Sivas'a yerleşmişti: Engin Koç'un son hali şaşırttı

1980'li ve 1990'lı yılların önde gelen mankenlerinden biri olan, "Mankenler Kralı" lakabıyla tanınan Engin Koç, şöhretinin zirvesindeyken İstanbul'u geride bırakarak memleketi Sivas'a yerleşmişti.

#2
Foto - Kariyerini bırakıp Sivas'a yerleşmişti: Engin Koç'un son hali şaşırttı

MEMLEKETİNE TAŞINMIŞTI

#3
Foto - Kariyerini bırakıp Sivas'a yerleşmişti: Engin Koç'un son hali şaşırttı

Kariyerinin zirvesinde büyük şehir hayatını bırakmayı tercih eden Koç, eşi Pınar ve oğlu Burga ile birlikte Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaptırdığı evde yaşamını sürdürüyor.

#4
Foto - Kariyerini bırakıp Sivas'a yerleşmişti: Engin Koç'un son hali şaşırttı

Yaz aylarının bir bölümünü burada geçiren eski manken, bahçesinde toprakla ilgilenerek sakin bir yaşam sürüyor.

#5
Foto - Kariyerini bırakıp Sivas'a yerleşmişti: Engin Koç'un son hali şaşırttı

ANNESİYLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

#6
Foto - Kariyerini bırakıp Sivas'a yerleşmişti: Engin Koç'un son hali şaşırttı

Son olarak annesi Gül Koç ile birlikte Sivas'ta çekilen samimi bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Engin Koç, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

#7
Foto - Kariyerini bırakıp Sivas'a yerleşmişti: Engin Koç'un son hali şaşırttı

Gençlik yıllarından bugüne yaşadığı değişim dikkat çekerken, ünlü ismin son hali sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı./ kaynak: haber7

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