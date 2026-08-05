Nevşin Mengü'den acı itiraf: "AK Parti'de korkuyorlar, sol partilerde yolsuzluğa tevessül ediliyor"

Gazeteci Nevşin Mengü, yayımladığı videoda siyasi partilerdeki denetim mekanizmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mengü, AK Parti'de görevden alınma korkusunun yolsuzluğu engellediğini savunurken, sol partilerde ise delege yapısını korumak amacıyla yolsuzluğa başvurulduğunu öne sürdü.

Nevşin Mengü, videodaki değerlendirmesinde AK Parti'deki yönetim anlayışına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'de lider korkusu var"

"AK Parti'de lider korkusu var, çat diye görevden alıyor, korkuyor, yolsuzluk yapamıyorlar."

Mengü, görevden alınma endişesinin parti içerisindeki davranışlar üzerinde etkili olduğunu ileri sürdü.

"Sol partilerde yolsuzluğa tevessül ediyorlar"

Mengü, konuşmasının devamında ise sol partilere yönelik eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz sol partilerde delege yapısını elde tutmak için buna (yolsuzluğa) tevessül ediyorlar."

Bu sözleriyle parti içi delege sisteminin bazı usulsüzlüklere zemin hazırladığını iddia etti.

"Kendi içinde denetim kurulmalı"

Mengü, çözüm önerisi olarak ise sol partilerin kendi iç denetim mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini savundu.

"Sol partiler kendi içinde bir denetim kurması lazım."

Mengü'nün açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, söz konusu değerlendirmeler siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.