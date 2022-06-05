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Eğitim YKS ne zaman YKS'ye kaç gün var? YKS sınav giriş belgesi indir:
Eğitim

YKS ne zaman YKS'ye kaç gün var? YKS sınav giriş belgesi indir:

Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürenler ‘YKS’ye kaç gün kaldı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, YKS sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır? Peki, YKS sınav giriş belgesi nereden indirilir? TYT AYT ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-06-05 15:13:00 -
YKS ne zaman YKS'ye kaç gün var? YKS sınav giriş belgesi indir:

Üniversite sınavında baraj uygulaması kaldırıldı. Bu sebeple YKS’ye ilgi bu yıl geçtiğimiz senelere oranla daha fazla. YKS’ye girecek olanlar ise sınav giriş belgelerinin nereden alınabileceğini merak ediyor. Peki, YKS sınav giriş belgeleri nereden alınır?

YKS ne zaman YKS'ye kaç gün var? YKS sınav giriş belgesi indir:

YKS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından 1 Haziran’da açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS  3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.  2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.  2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır” denildi.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)            18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)         19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)                    19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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