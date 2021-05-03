YKS ne zaman? YKS ertelenecek mi?

2021 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlara katılacak adaylar, ÖSYM sınavlarının başvuru ve sınav tarihlerini içeren sınav takvimini merak ediyor. ÖSYM lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, yeni seneden düzenlenecek sınavlara ilişkin tarihleri 2021 ÖSYM 2021 sınav takvimi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

YKS ne zaman?

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.

YKS ertelenecek mi?

Sınavlar için henüz bir erteleme ve iptal söz konusu değil. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.