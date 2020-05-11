YKS nasıl yapılacak? YKS stadyumda mı yapılacak?

YKS stadyumda mı yapılacak?

SYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yapılan hazırlıkları anlattı. "YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği büyük bir sınav. Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde; stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir" diyen Aygün, "Dolayısıyla sınav, okullarda ve üniversite binalarında yapılacak" ifadesini kullandı.

YKS nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle 25-26 Temmuz tarihine ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihi bir kez daha değiştirilmiş, 27-28 Haziran'da gerçekleşeceği duyurulmuştu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS için yapılan hazırlıkları A Haber'e anlattı. "ÖSYM olarak çalışma planları yıllık yapıldığı için biz bütün durumlara karşı hazırlıklıyız. Özellikle pandemi dönemi başladığından itibaren hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde yaptık. Buna uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Aygün, "YKS hazırlık süreci diğer sınavlara göre daha yoğun geçen bir süreç. Soruların hazırlanması, basılması, paketlenmesi, nakliyesi ile ilgili tüm planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız sorunsuz bir biçimde devam ediyor" dedi.

YKS 2020'ye kaç kişi girecek?

Aygün, "188 sınav merkezinde yaklaşık 2.5 milyon adayın gireceği YKS'nin sorunsuz olarak uygulanması için Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığımızın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz" diyen Aygün şunları kaydetti:

Sınav için alınacak önlemler neler?

- Adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler, dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır.

- Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

- Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirilme yapılacaktır.

- Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır.

- Salon kapasitesine oranla geçen yıllara göre salonlardaki aday sayısı daha az olacak. Bina ve salon sayısı artışına oranla görevli sayısı da artacak.

- Toplu ulaşım araçlarının daha sık düzenlenmesi sağlanacaktır. Belediyelerimiz de geçtiğimiz yıllarda adaylarımızın sınav binalarına ulaşımlarını ücretsiz olarak sağlamıştır. Bu yıl da desteklerini göstereceklerdir. Desteklerinden dolayı tüm paydaş kurumlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Engelli adaylarımız ayrıca bu konuda belediyelerden yardım ve destek isteyebileceklerdir.