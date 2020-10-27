YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonucu Sorgula 2020
YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları dün itibariyle açıklandı. Adaylar sonuçları merak ediyorlar. İşte YKS 2020 Milli Sporcu Yerleştirme Sonucu Sorgulama Ekranı
ÖSYM, 2-9 Ekim’de tercih yapan adaylardan, 2020-YKS sonuçlarına göre milli sporcu yerleştirme işlemlerinin tamamladı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek.
YKS 2020 Milli Sporcu Yerleştirme Sonucu Sorgulamak İçin Tıklayın
YKS Milli Sporcu başvuru tarihleri
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 27 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.