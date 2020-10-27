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Eğitim YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonucu Sorgula 2020
Eğitim

YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonucu Sorgula 2020

YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları dün itibariyle açıklandı. Adaylar sonuçları merak ediyorlar. İşte YKS 2020 Milli Sporcu Yerleştirme Sonucu Sorgulama Ekranı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:42:00 -
YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonucu Sorgula 2020

ÖSYM, 2-9 Ekim’de tercih yapan adaylardan, 2020-YKS sonuçlarına göre milli sporcu yerleştirme işlemlerinin tamamladı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek.

YKS 2020 Milli Sporcu Yerleştirme Sonucu Sorgulamak İçin Tıklayın

YKS Milli Sporcu başvuru tarihleri 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 27 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.

 

 

 

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