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Gündem YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
Gündem

YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

02-09 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:25:00 - 2020-10-26 10:33:09
YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

ÖSYM 2020 YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçlarını açıklandı. Adaylar ise hemen arayışa geçti. Peki 2020-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları nereden öğrenilir?

YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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