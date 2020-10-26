YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
02-09 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri sonuçlandı.
ÖSYM 2020 YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçlarını açıklandı. Adaylar ise hemen arayışa geçti. Peki 2020-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları nereden öğrenilir?
YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.