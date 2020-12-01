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Eğitim YKS konuları açıklandı mı?
Eğitim

YKS konuları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ÖSYM tarafından yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen tarihte yapılacak. Henüz sınavın tarihi ile ilgili açıklama gelmezken sınava hazırlık kapsamında ders çalışan adaylar, YKS'de hangi konulardan soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2021 YKS konuları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:23:00 -
YKS konuları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ÖSYM tarafından yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen tarihte yapılacak. Henüz sınavın tarihi ile ilgili açıklama gelmezken sınava hazırlık kapsamında ders çalışan adaylar, YKS'de hangi konulardan soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2021 YKS konuları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar…

Üniversiteye gitme planı yapan aday öğrencilerin katılacağı 2021 YKS öncesi, sınavın konu dağılımının ne zaman belli olacağı merak konusu oldu. 2020-2021 eğitim yılının sonunda sınava girecek adaylar, MEB'in konu dağılımı açıklamasını bekliyor.

2021 yılında düzenlenecek YKS kapsamındaki oturumlarda adayların hangi konulardan sorumlu olacağı yılbaşı gibi belli olacak. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

 

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