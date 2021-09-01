YKS kayıt işlemleri 6-10 Eylül'de!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan yerleştirme sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebileceği bildirildi.

Kayıt tarihleri: 4-8 Eylül 2021

Öte yandan; ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Üniversite taban puanları da açıklandı

Öte yandan, ÖSYM, YKS'ye göre öğrenci alan üniversite taban puanlarını açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans taban puanları ile en büyük puanlara ulaşılabiliyor.