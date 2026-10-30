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Dolar ve euro bugün ne kadar?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolar ve euro bugün ne kadar?

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.

#1
Foto - Dolar ve euro bugün ne kadar?

Peki, Dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel Dolar fiyatları ne? İşte 30 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

#2
Foto - Dolar ve euro bugün ne kadar?

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 30 Ekim 2026 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

#3
Foto - Dolar ve euro bugün ne kadar?

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

#4
Foto - Dolar ve euro bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:00 itibarıyla 49,9533'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 55,9716 TL seviyelerinde seyrediyor.

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