Üniversite sınavına giren yaklaşık bir milyon öğrencinin barajı geçememesinin ardından baraj puanı düşürüldü ve ek tercih imkanı sağlandı. Merakla beklenen ek tercih süreci 20 Eylül’de başlayacak. Adaylar ise başvuru tarihleri kadar ne kadarlık bir ücret ödemeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

YKS ikinci ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar?

YKS ek tercih işlemleri 20 Eylül saat 10.00’da başlayıp 23 Eylül 23.59’da sona erecek. İkinci ek yerleştirmeden; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabilecek.

Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Kimler YKS ek tercih işlemi için ücret ödemiyor?

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.

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