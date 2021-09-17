Üniversite sınavı haziran ayının son hafta sonu 3 oturum şeklinde yapıldı. Sonuçlar ise 28 Temmuz’da ilan edildi. Sonuçların ilanının hemen ardından tercihler başladı. Ancak sonuçlara bakıldığında yaklaşık 1 milyon adayın barajı geçemediği fark edildi. Bunun üzerine ikinci ek yerleştirme ve baraj puanını düşürme kararı alındı. İkinci ek yerleştirmeden; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabilecek. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

YKS ikinci ek yerleştirme başladı mı?

Merakla beklenen açıklama geldi ve ek tercih tarihi açıklandı. Merakla beklenen ek yerleştirme takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı paylaşımda, “Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

YKS ek tercih işlemleri 20 Eylül saat 10.00’da başlayıp 23 Eylül 23.59’da sona erecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ