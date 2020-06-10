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Eğitim

YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav süresi ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:28:00 - 2020-06-10 14:30:41
YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek. 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15, 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15, 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

YKS sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre 2020 YKS sınav giriş yerlerinin 22-26 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

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