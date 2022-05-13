YKS giriş yerleri 2022 açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS sınav yerleri sorgulama ekranı!

YKS giriş yerleri 2019 için meraklı bekleyiş devam ediyor. Üniversite sınavları için artık son günler, binlerce öğrenci hayalindeki üniversiteye girmek için bu haftasonu yani 18-19 Haziran'da 3 oturumluk YKS sınavında ter dökecek. YKS sınavı 3 oturum şeklinde yapılacak. 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 18 Haziran'da yapılacak ve 120 soru sorulacak. YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak.

2022 YKS giriş yerleri açıklandı mı?

YKS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. YKS'ye girmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak YKS sınav giriş belgesi sorgulaması yapmaya başladı. 18-19 Haziran'da gerçekleşecek üniversite sınavında adayların nerede sınava gireceği henüz belli olmadı. Buna göre üniversite sınavı giriş yerlerinin en geç 11 Haziran tarihinden itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için tıklayın

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

YKS sınavında kaç soru soruluyor?

YKS'nin 1. oturumu TYT'de öğrencilere 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek. YKS 1. oturumu saat 10.15'te başlayacak.