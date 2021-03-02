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Eğitim YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak? YKS geç başvuru tarihi, 2021 YKS geç başvuru ücreti
Eğitim

YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak? YKS geç başvuru tarihi, 2021 YKS geç başvuru ücreti

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular hakkında ayrıntılar merak ediliyor. YKS başvuruları ne zamana kadar yapılacak? İşte YKS geç başvuru tarihi, 2021 YKS geç başvuru ücreti hakkında merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2021-03-02 17:28:00 -
YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak? YKS geç başvuru tarihi, 2021 YKS geç başvuru ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabiliyorlar.

YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak?

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS başvurularında son gün 2 Mart. Adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

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