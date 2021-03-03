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Eğitim YKS geç başvuruları başladı mı? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
Eğitim

YKS geç başvuruları başladı mı? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru işlemleri için son gün 2 Mart tarihi olarak belirlendi. YKS başvuru işlemleri bu tarihten itibaren sona erdi. YKS sınavı için başvuru işlemlerinin sona ermesi üzerine başvurularını yapamayan adaylar, YKS geç başvuru tarihlerini ve YKS geç başvuru ücretini araştırıyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde belirtilen YKS geç başvuru tarihleri ve geç başvuru ücreti merak ediliyor. Peki, YKS geç başvuruları başladı mı? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-03 23:38:00 -
YKS geç başvuruları başladı mı? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru işlemleri 2 Mart tarihinde tamamlandı. YKS için normal başvuru sürecini kaçıran adaylar, YKS geç başvuru tarihlerini ve YKS geç başvuru ücretini merak ediyor. 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavın geç başvuru tarihleri ve ücreti ÖSYM tarafından sınav takviminde belirtildi.

4 Şubat tarihinde başlayan YKS başvuruları 2 Mart tarihinde tamamlandı. Sınav için başvuru işlemlerinin sona ermesi üzerine başvurularını yapamayan adaylar, YKS geç başvuru tarihlerini ve YKS geç başvuru ücretini araştırıyor. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavın öncesinde geç başvuru tarihleri ve ücreti ÖSYM tarafından duyuruldu.

YKS geç başvuruları başladı mı?

YKS geç başvuru tarihleri 17-18 Mart 2021 olarak açıklandı. Normal süreçte başvurularını yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru ücretleri normal başvuru sürecinde 90 TL olarak belirlendi. Normal başvuru sürecinde başvurularını tamamlamayan adaylar, geç başvuru sürecinde 50 TL daha fazla ücret ödeyecek. Sınav katılım ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz olacak.

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