YKS geç başvuru tarihleri ne zaman? 2021 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS 2021geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM tarafından iki oturum olarak yapılacak YKS TYT-AYT-YDS başvuruları için 4 Şubat - 2 Mart arasında adaylar başvuru işlemlerini tamamladı. YKS başvurusunu unutanlar ya da başvuru yapacaklar için henüz üniversite sınav başvurunun kapısı kapanmış değil, YKS sınav başvurularını kaçıranlar geç başvurusunda bulunabilecek. Peki YKS geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte 2021 YKS geç başvuru tarihi.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat'ta başlamıştı. YKS sınav başvurusu 2 Mart'ta sona erdi. Üniversite sınavına girecek ancak YKS başvuru tarihini kaçıranlar için YKS 2021 geç başvurusunda bulunabilecek.

YKS geç başvuru tarihleri ne zaman?

YKS geç başvuru tarihleri 17-18 Mart 2021 olarak belirlendi. Normal süreçte başvurularını tamamlamayan adaylar geç başvuru günlerinde işlemlerini yapabilecekler.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Normal başvuru sürecinde 90 Türk Lirası olan YKS başvuru ücretleri, geç başvuru sürecinde ise yüzde 50 artırımlı olacak. Sınav katılım ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyecek.

YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Adaylar YKS başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapabilecek. Adaylar T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek. Burada 'Başvuru Sürecindekiler' butonundan başvuru yapılacak sınava tıklanarak başvuru bilgileri girilecek. Son olarak başvuru ücreti ödenerek başvurular tamamlanacak.