YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvurularının sona ermesinin ardından başvuru işlemlerini yapamayan adaylar geç başvuru tarihini merak ediyor. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak? Geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS 2021 ne zaman?

2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS geç başvuru tarihleri ne zaman?

YKS geç başvuru tarihleri 17-18 Mart 2021 olarak belirlendi. Normal süreçte başvurularını tamamlamayan adaylar geç başvuru günlerinde işlemlerini yapabilecekler.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Normal başvuru sürecinde 90 Türk Lirası olan YKS başvuru ücretleri, geç başvuru sürecinde ise yüzde 50 artırımlı olacak. Sınav katılım ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyecek.