YKS ek yerleştirmeyle öğrenci alan üniversiteler 2021? Boş kalan kontenjanlar hangi bölümler?

2021-2022 akademik yılında bütün üniversiteler YÖK’ün aldığı karara göre eğitim ve öğretim yüz yüze yapılacak. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra ise üniversite kayıt takvimi de işliyor. kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite ek yerleştirme ne zaman?

2021 üniversite ek yerleştirme nasıl yapılacak? Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS ek yerleştirme detaylarını paylaştı. Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarına göre yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki ek yerleştirme yapılacağını anımsattı.

Aygün, bu yılki iki ek yerleştirme sürecine ilişkin şunları kaydetti: "Birinci ek yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. Birinci ek yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.

Birinci ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karara göre bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. İkinci ek yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı 140-150 aralığında olan adaylarınTYTyerleştirme puanları ile AYT sınav puanı 170-180 aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak."

Ek yerleştirmeyle öğrenci alan üniversiteler 2021

Sıralama barajı olan en gözde programlarda bu yıl 13 binden fazla boş kontenjan oluştu. Sabah’ın haberine göre, tıp, hukuk, mimarlık gibi sıralama barajı olan bölümlerde bu yıl toplam 13 bin 18 boş kontenjan oluştu.

Boş kalan kontenjanlar hangi bölümler?

Tıp boş kontenjanları

50 bin sıralama barajı olan tıp fakültelerine 17 bin 559 kontenjan verilmişti. Yüzde 98.4'ü doldu. 288 boş kontenjan var.

Diş hekimliği boş kontenjanları

80 bin sıralama barajı olan diş hekimliğinin kontenjanı 8 bin 783 idi. Yüzde 97.5'i doldu. Toplam 216 boş kontenjan var.

Hukuk boş kontenjanları: 125 bin sıralama barajı olan hukukta toplam 16 bin 267 kontenjan vardı. Yüzde 96.9'u doldu. Toplam boş kontenjan 508.

Mimarlık boş kontenjanları

250 bin sıralama barajı olan mimarlığın kontenjanı 7 bin 581 idi. Yüzde 80.3'ü doldu. Bin 495 boş kontenjan var.

Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık boş kontenjanları

300 bin sıralama barajı olan öğretmenlik programları arasında en çok boş kalan bölüm rehberlik ve psikolojik danışmanlık oldu. 6 bin 45 kontenjanı olan bu bölümde toplam 237 boş kontenjan var.

Sınıf Öğretemliği boş kontenjanları

4 bin 378 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğinin yüzde 99.2'si doldu. 33 boş kontenjan var.

İngilizce öğretmenliği boş kontenjanları

5 bin 284 kontenjanı olan İngilizce öğretmenliğinde 35 kontenjan var.

Okul öncesi öğretmenlik boş kontenjanları

5 bin 293 toplam kontenjanı vardı. Yüzde 99.6'sı doldu. 33 boş kontenjan var.

300 bin sıralama barajı olan mühendislik fakültelerinde uzay, yapay zekâ, yapay zekâ ve veri gibi bölümler tamamen doldu. En çok boş kontenjan inşaat mühendisliğinde. 6 bin 423 kontenjanı olan inşaat mühendisliklerinin yüzde 67.1'i doldu. Toplam 2 bin 113 boş kontenjan var. Bilgisayar mühendisliğinde 234, makine mühendisliğinde bin 417, tekstil mühendisliğinde 78, endüstri mühendisliğinde ise 580 boş kontenjan var.