YKS ek yerleştirmeler ne zamana kadar alınacak? 2021 YKS ek yerleştirme boş kontenjanları sorgulama ekranı

ÖSYM 2021-YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımladı. 2021 YKS ek yerleştirme başvuruları 20-23 Eylül arasında alınacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyonun üzerinde aday katılım gösterdi. 26-27 Haziran tarihlerinde merkezi olarak uygulanan sınavın sonuçları 28 Haziran'da duyuruldu. Adayların tercih yapmasının ardından bugün kazandıkları okullar da belli oldu. Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ise ek tercihler için araştırmalar başladı. Peki YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? | YKS 2. tercih baraj puanı kaç 2021? İşte detaylar...

2021 YKS ek tercihler ne zaman kadar yapılacak?

YKS Ek tercih kılavuzu yayımlandı! Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

YKS ilk tercih sonuçları bugün açıklandı. Bu durumda, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar dahilinde ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirme sonuçları da açıklanınca ardından üniversitelerin ikinci kayıt dönemi başlamış olur. YKS ek yerleştirmede TYT baraj puanı 140, AYT ve YYDT baraj puanı ise 170 oldu. YKS ek yerleştirme kılavuzu için tıklayın

Tablo-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları için tıklayın

Tablo-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları için tıklayın