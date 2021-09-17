YKS ek yerleştirme yapacak önlisans lisans bölümleri 2021 YKS ek yerleştirme boş kontenjanları 2 yıllık, 4 yıllık sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri

2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlarını ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamladı. ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonularına göre herhangi bir önlisans ya ada lisans programlarına yerleşmeyen adaylar için YKS ikinci ek yerleştirme müjdesi geldi. Peki YKS ek yerleştirme na zaman başlayacak? 2021 YKS ek tercihler ne zaman başlcak?

2021 YKS ek yerleştirme tarihleri

2021 YKS ek yerleştirme takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre YKS ek tercihler, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

202 YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

202 YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak, ek yerleştirme tercihlerinde nelere dikkat edilecek? 2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

2021 YKS ek yerleştirme önlisans, lisans, sayısal, sözel, eşit ağırlık boş kontenjanları

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır. Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.

2021-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

• Genel Bilgiler için tıklayın

• Tablo-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programlarır için tıklayın

• Tablo-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programlarır için tıklayın

• Tablo-3 ve Tablo-4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamalarır için tıklayın

• Tablo-6A Ortaöğretimdeki Alanlar İle Aynı Alanlardaki Lisans Programlarır için tıklayın

• Tablo-6B-1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programlarır için tıklayın

• Tablo-6B-2 Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi Lisans Programlarır için tıklayın

• Tablo-6C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programlarır için tıklayın

• Tablo-7 Okul Türleri ve Kodlarır için tıklayın

• Tablo-8 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan/Dallar ve Kodlarır için tıklayın