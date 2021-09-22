YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman yapılacak 2021

ÖSYM 28 Temmuz 2021 tarihde sonuçlarını duyurduğu 2021 YKS sonuçlarından sonra 5-20 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihleri yapıldı. 31 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı elde eden adaylar kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlarını ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamladı.

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu ile başlamış oldu.

YKS ek yerleştirem ne zaman sona erecek?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman 2021?

ÖSYM 2021 YKS ek tercih başvuruları 23 Eylül’de sona erecek. Ek tercihlerin sona ermesiyle birlikte ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme sonuçalrı açıklanacak. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre ek yerleştirme ile üniversite programlarına yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını gerçekleştirmiş olacak.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

Üniversite ek kayıtlar nasıl yapılacak?

2021 üniversite kayıt tarihleri, YKS ek tercih işlemleri tamamlayanlar tarafından merak edilir oldu. Üniversiteye yerleşmede ikinci şansını deneyen adaylar, tercih sonuçlarına göre yükseköğretim kayıtlarını online ya da şahsen gerçekleştirecekler. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında alınmıştı.