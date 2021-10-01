YKS ek yerleştirme sonucu üniversite kayıtları ne zaman?

ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçları sonrası bir programa yerleşemeyen adaylar için 20-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih süreci başlatılmıştı. YKS ek tercihlerin sona ermesiyle birlikte adaylar 2021 YKS ek yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başlamıştı. ÖSYM’den yapın son daki açıklamasına göre, 2021 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

2021 YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 01 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.