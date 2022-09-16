YKS sınavına giren milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi bitti ve tercihler 15 Ağustos tarihinde sisteme girildi. Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler dışında ilk tercihleri tutmayan öğrencilerin gözü ÖSYM'nin ikinci tercih tarihine çevrildi. Üniversite öğrencisi adayları hangi üniversitede, hangi bölümü okuyabileceklerini heyecanla araştırdı. Yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme kontenjanının açıklanmasıyla ek tercih yapacak olan öğrenciler okulları ve kontenjanları araştırdı. 2022 YKS Ek tercih başvuruları 7 Eylül tarihinde başlamıştı. Ek tercihlerin bitiş tarihi ise 13 Eylül olarak duyuruldu. Şimdi ise öğrenciler YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarını bekliyor. YKS Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS Ek tercih sonuçları açıklanma tarihi ne zaman? 2022 Ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 Eylül'de başlayan YKS Ek tercih dönemi 13 Eylül itibari ile sona erdi. Öğrencilerin gözü ÖSYM'ye çevrildi. 2022 YKS Ek tercih yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. ÖSYM tarafından gelen net bir açıklama henüz gelmedi fakat ek tercihlerin elektronik kayıtları 25 Eylül tarihinde yapılmaya başlanacağı için YKS Ek tercih yerleştirme sonuçlarının 25 Eylül tarihinden önce ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

YKS ek yerleştirme kayıtları hangi tarihte?

YKS ek yerleştirme kayıtları 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri, YKS ek tercih sonuçları elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.