YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Aygün, adayların sonuçlarını “http://sonuc.osym.gov.tr” sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceğini belirtti. Aygün, “Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim’de gerçekleştirilecek. 65 bin 665 aday daha üniversiteli oldu.



65 bin 665 aday üniversiteli oldu



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonucunda, lisans programlarına 14 bin 924, ön lisans programlarına 33 bin 427 olmak üzere 48 bin 351 aday yükseköğretim kurumlarına, 17 bin 314 aday ise açıköğretim programlarına yerleşti. Öte yandan; Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları dün başladı. Adaylar tercihlerini, 9 Ekim saat 23.59’a kadar yapabilecek. Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.