YKS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuçları

2021 YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile, ek tercih dönemi 23 Eylül’de sona erdi ve kayıt dönemi 4 Ekim’de başlıyor. Şimdi gözler, “YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtına çevrildi.

2021 YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS 2021 ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrilmiş durumda. ÖSYM’den gelen YKS ek tercih sonuçları sonrası yapılacak açıklamanın ardından adaylar YKS ek tercih sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. YKS ek tercih yerleştirme sonuçları için tıklayın

YKS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Fakat ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS üçüncü ek tercihler ne zaman?

140 puan ek tercihler ne zaman başayacak? YKS ek tercih kayıtlarının 4-7 Ekim tarihleri arasında yapılacağı göz önüne alındığında, 140 puan alan öğrencilerin, 7 Ekim tarihinden önce ikinci ek tercih işlemlerini yapamayacağı görünüyor.