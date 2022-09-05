Üniversite sınavının ardından tercih işlemleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Sonuçlar ise 15 Ağustos’ta açıklandı ve kayıt işlemleri başladı. 22-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen kayıt işlemlerinin ardından ek tercih sürecine gözler çevrildi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman?

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri ise 14 Eylül'de yapılacak.

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek.

Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.