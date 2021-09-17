YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?
YKS ek yerleştirme tarihi | Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte YKS ek yerleştirme tarihi araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişi ‘YKS ek yerleştirme ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, YKS ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
Üniversite öğrencileri ağustos ayında tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Ancak barajı geçemeyen öğrenciler için koronavirüs sebebiyle ek yerleştirmede barajı geriye çekme kararı alındı. Üniversite kayıt işlemlerinin ardından pek çok kişi ek yerleştirme tarihini araştırmaya başladı. Peki, YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?
YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?
Merakla beklenen ek yerleştirme takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı paylaşımda, “Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
YKS ek tercih işlemleri 20 Eylül saat 10.00’da başlayıp 23 Eylül 23.59’da sona erecek. İkinci ek yerleştirmeden; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabilecek.
Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.