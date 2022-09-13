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Eğitim YKS ek yerleştirme için bugün son gün
Eğitim

YKS ek yerleştirme için bugün son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri bugün sona erecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 11:23:00 -
YKS ek yerleştirme için bugün son gün

2022-2023 öğretim yılı için 2022 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapılıyor. Tercih işlemleri, bugün saat 23.59’da sona erecek. Ek yerleştirme için 30 liralık ücret ise yarın saat 23.59’a kadar yatırılabilecek.

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