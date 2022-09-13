YKS ek yerleştirme için bugün son gün
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri bugün sona erecek.
2022-2023 öğretim yılı için 2022 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapılıyor. Tercih işlemleri, bugün saat 23.59’da sona erecek. Ek yerleştirme için 30 liralık ücret ise yarın saat 23.59’a kadar yatırılabilecek.