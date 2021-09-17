YKS ek yerleştirme en küçük puan yoksa puanı kaç olan tercih eder? ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu!

2021 YKS sonuçlarından sonra 5-20 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihleri yapıldı. 31 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı elde eden adaylar için kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapıldı. Üniversite kayıtları sonrası boş kalan bölümler için YKS ek yerleştirme yapılacağı açıklanmıştı. ÖSYM’den gelen son dakika açıklamasıyla birlikte 2021 YKS ek yerleştirme takvimi de belli oldu.

2021 YKS ek yerleştirme ne zaman?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini dile getirdi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021 YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

2021 YKS ek yerleştirme önlisans programları boş kontenjanları

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

YKS ek yerleştirme en küçük puan boşsa ne yapılır?

2021-YKS’de TYT puanı ile en son sırada yerleşen adayın TYT puanı (7) numaralı sütunda, yer almaktadır. Kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan programlarda bu sütun boştur.

Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız veya ilgili yerleştirme puanınız o programın en küçük puanından daha küçük ise o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.

Bir yükseköğretim programına ait en küçük puan sütununda hiçbir işaret bulunmuyorsa, kontenjanı merkezi yerleştirme ile dolmayan programları göstermektedir. Bu programları ilgili puan türünde 150 veya daha yüksek puan almış bütün adaylar tercihleri arasında gösterebilirler.

YKS ek yerleştirme işlemi nasıl yapılır 2021?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu sorgulama ekranı için tıklayın