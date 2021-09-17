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Eğitim YKS ek yerleştirme boş kontenjanları açıklandı mı?
Eğitim

YKS ek yerleştirme boş kontenjanları açıklandı mı?

YKS ek yerleştirme boş kontenjanlar güncel | Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla yaklaşık bir milyon adayın barajı geçmediği belirlendi. Bu sebeple bu yıla mahsus olarak baraj puanı düşürüldü ve adaylara ek yerleştirme hakkı tanındı. Peki, hangi bölümlerde kaç kontenjan var? Ek tercih boş kontenjan güncel

Yeniakit Publisher
2021-09-17 16:13:00 -
YKS ek yerleştirme boş kontenjanları açıklandı mı?

Üniversite hayali kuran milyonların beklediği ek yerleştirme takvimi açıklandı. Ek yerleştirme için tercih işlemi yapacak olanlar ise kontenjanları araştırıyor.

YKS ek yerleştirme boş kontenjanları açıklandı mı?

Merakla beklenen ek yerleştirme takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı paylaşımda, “Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.  YKS ek tercih işlemleri 20 Eylül saat 10.00’da başlayıp 23 Eylül 23.59’da sona erecek.

Yayımlanan kılavuzlarda ise kontenjanlar hakkında bilgi verildi.

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