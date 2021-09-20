YKS ek yerleştirme başvuru ekranı 2021 YKS ek tercihler nasıl yapılacak ÖSYM 2021 YKS ek tercih

2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlarını ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamladı. YKS yerleştirme sonularına göre herhangi bir önlisans ya ada lisans programlarına yerleşmeyen adaylar için YKS ikinci ek yerleştirme müjdesi gelmişti. ÖSYM 2021 YKS ek tercih sürecini başladı..

2021 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak?

2021 YKS ek yerleştirme başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2021 YKS ek yerleştirme tercih başvuru ücreti ne kadar?

YKS ek tercih başvuru ücreti 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL’dir.

2021 YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak?

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4’ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.) YK 2021 ek yerleştirme başvurusu için için tıklayın