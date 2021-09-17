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Eğitim YKS ek yerleştirme AÖF boş kontenjan bölümleri 2021
Eğitim

YKS ek yerleştirme AÖF boş kontenjan bölümleri 2021

Üniversite ek yerleştirme kontenjanları | Merakla beklenen ek yerleştirme takvimi belli oldu. Ek tercih işlemi yapacak olanlar ise AÖF bölümlerini, puan ve kontenjanlarını merak ediyor. AÖF boş kontenjanları güncel

Yeniakit Publisher
2021-09-17 17:08:00 -
YKS ek yerleştirme AÖF boş kontenjan bölümleri 2021

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır yüz yüze eğitim bir hayli aksadı. Bu durum üniversite sınav sonuçlarına da yansıdı. Hal böyle olunca bu seneye özel olarak ek tercih süreci ve baraj puanının düşürülmesine karar verildi. İkinci ek yerleştirmeden; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabilecek.  Peki, AÖF boş kontenjanları açıklandı mı?

YKS ek yerleştirme AÖF boş kontenjan bölümleri 2021

YKS ek yerleştirme işlemi 20 Eylül saat 10.00’da başlayıp 23 Eylül 23.59’da sona erecek. Ek tercih işlemi için adayların 25 TL yatırması gerekiyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve önlisans kontenjanları ise şöyle:

Önlisans bölümleri

ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

Lisans bölümleri

LİSANS BÖLÜMLERİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

YKS ikinci ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar?
YKS ikinci ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar?

Eğitim

YKS ikinci ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar?

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