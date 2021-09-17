Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır yüz yüze eğitim bir hayli aksadı. Bu durum üniversite sınav sonuçlarına da yansıdı. Hal böyle olunca bu seneye özel olarak ek tercih süreci ve baraj puanının düşürülmesine karar verildi. İkinci ek yerleştirmeden; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabilecek. Peki, AÖF boş kontenjanları açıklandı mı?

YKS ek yerleştirme AÖF boş kontenjan bölümleri 2021

YKS ek yerleştirme işlemi 20 Eylül saat 10.00’da başlayıp 23 Eylül 23.59’da sona erecek. Ek tercih işlemi için adayların 25 TL yatırması gerekiyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve önlisans kontenjanları ise şöyle:

Önlisans bölümleri

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Lisans bölümleri

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