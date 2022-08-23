Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. YKS sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü ilan edildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde tercih işlemleri yapıldı. Merakla beklenen yerleştirme sonuçları 15 Ağustos’ta ilan edildi. Şimdi ise gözler ek yerleştirme takviminde. Peki, YKS ek yerleştirme işlemleri ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ek tercih takvimi

Üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. ÖSYM YKS ek yerleştirme tarihlerini henüz açıklamadı. Ancak üniversite kayıt işlemleri bittiğinde ek yerleştirme başvurularının başlaması bekleniyor. Başvuru tarihleriyle birlikte ek yerleştirme kılavuzu da yayımlanacak. Geçen yıl ek tercihler 20-23 Eylül tarihlerinde alınmıştı.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar?

Ek yerleştirme ücretleri 30 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.