YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021 YKS ek yerleştirme tercih ücretleri

2021 YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? ÖSYM 28 Temmuz 2021 tarihde sonuçlarını duyurduğu 2021 YKS sonuçlarından sonra 5-20 Ağustos tarihleri arasında bu kez ise YKS tercihlerini kabul etti. Üniversite tercihlerinde bulunmak isteyen adaylar bu tarihler arasında 2021 YKS tercihlerini yaptı. Üniversite tercihlerinin sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM’nin açıklayacağı 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarını 31 Ağustos’ta açıkladı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmış olması nedeniyle üniversite kayıt tarihleri de netlik kazandı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.

YKS ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

2021 YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olarak alınacak. YKS ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak. ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı. 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu için tıklayın

2021 YKS ek yerleştirme baraj puanı kaç?

2021 YKS ek tercihinde bulunacak adayların bir diğer merak ettiği konu ise YKS ek yerleştirme TYT, AYT baraj puanı. YKS ek yerleştirme puanına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklide konuştu. 2020 YKS ek yerleştirme kılavuzu için tıklayın