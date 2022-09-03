Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleşti. Sınav sonuçların açıklanmasının ardından 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde tercih işlemleri yapıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri yapıldı. Şimdi ise gözler ek tercih takviminde…

YKS ek tercihler başladı mı? YKS ek tercihler ne zamana kadar yapılacak?

YKS tercih işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı. Üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak üniversite kayıtları 26 Ağustos'ta tamamlandı. Bu sebeple birkaç gün içerisinde ÖSYM'nin ek tercih tarihlerini açıklaması bekleniyor. Kayıtların ardından boş kontenjanlar açıklanacak. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.