ÖSYM tarafından 31 Ağustos’da YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçları çerçevesinde elde edilen puan durumuna göre biri programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapıldı. YKS yerleştirme sonuçları sonrası kazandıkları programa kayıt yapılmasından sonra boş kalan bölümlere yönelik ÖSYM YKS ek yereleştirme tercihlerini kabul etti. Bu dağrultuda ÖSYM 2021-YKS Ek yerleştirme başvuruları 20-23 Eylül arasında aldı. YKS ek yerleştirme tercihlerinde bulunan binlerce aday, 2021 YKS ek yerleştirme sonuçları için gözlerini ÖSYM’ye çevirdi. ÖSYM henüz YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıklamadı. 2021 YKS ek tercih sonuçları ÖSYM’nin sonuç sayfasından açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman 2021 2022?

ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıklamasa da 2021 YKS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri belli oldu. YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

YKS ek yerleştirme üniversite kayıt belgeleri neler?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.