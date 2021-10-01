YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

YKS yerleştirme sonuçları sonrası üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ÖSYM birinci ek yerleştirme başvurusunu 20-23 Eylül tarihleri arasında aldı. YKS ek yerleştirme tercih işlemlerinin tamamlanmasıya birlikte ek tercih yapan adaylar YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM’den yapılan açıklama ile 1 Ekim’de YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM takvimine göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.