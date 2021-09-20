YKS ek tercih ücreti ne kadar 2021 ÖSYM ek yerleştirme tercih ücreti hangi banka

26-27 Haziran tarihleri arasında yapılan ve 28 Temmuz’da da sonuçların açıklandığı 2021 YKS sınavında ek yerleştirme tercihleri heyecanı devam ediyor. ÖSYM 2021 YKS ek tercih sürecini başlattı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

2021 YKS ek yerleştirme son gün ne zaman?

YKS 2021 ek yerleştirme ne zaman sona erecek? ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 YK ek yerleştirme kılavuzuna göre, 2021 YKS ek yerleştirme tercihleri saat 10.00'da başlayan tercih işlemleri, 23 Eylül 2021'de saat 23.59'da sona erecek. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerektiği belirtildi. Ek yerleştirme işlemlerinin, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacağı kaydedildi.

YKS ek tercih ücreti ne kadar 2021?

201 YKS ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. 2021 YKS ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz.

YKS ek yerleştirme ücretleri hangi bankaya yatacak?