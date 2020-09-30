YKS ek tercih sonuçları ÖSYM son dakika üniversite ek yerleştirme

ÖSYM 2020 üniversite tercih ve yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra, üniversitelerin herhangi bir lisans veya önlisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt hakkı doğdu. Adaylar, kazandıkları üniversitelere belirlenen tarihlerde kayıt yaptırdı. Üniversite kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonra üniversitelerin boş kalan bölümleri belirleyen üniversiteler, ÖSYM’ye boş kontenjanlarını bildirdi. ÖSYM de üniversitelerden gelen boş kontenjanlar ışığında ÖSYM YKS ek tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Üniversite boş kontejanlarına ilişkin üniversitelerin herhangi bir programına yerleşemeyen adaylar ek tercihte bulundu. Üniversitelerin boş kontenjanları için yapılan ek tercih sürecinin tamamlanmasından sonra şimdi gözler ÖSYM tarafından açıklanacak üniversite ek tercih sonuçlarına çevrildi. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS üniversiti ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 2020 YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Lakin, ek yerleştirmede üniversite kayıtlarının 5 Ekim tarihinde başlayacağı ön görülürse 2020 YKS ek tercih, sonuçlarının 2 Ekim’e kadar açıklanması bekleniyor. ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacaktır. ÖSYM üniversite ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

Üniversite ek tercih kayıtları ne zaman?

YKS ek tercih kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak? Soruları da ÖSYM üniversite ek tercihinde bulunan adaylar tarafından sorgulanmakta. ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra herhangi bir önlisans ve lisans programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite ek yerleştirme elektronik kayıtlar da 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.