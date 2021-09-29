ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? sorusu binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yayımlamadı. Sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor. YKS ek tercih sonuçları açıklandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-YKS ek yerleştirme sonuçları 2 Ekim’de açıklanmıştı. 2021-YKS Ek Yerleştirme tercih sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından öğrenilebilecek. YKS ek yerleştirme sonuçları için tıklayın

YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. YKS ek yerleştirme kayıtları 4 Ekim'de başlayacağından YKS ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim'e kadar açıklanması bekleniyor.

TYT puanı 140 olanlar YKS ek tercihlerini ne zaman yapacak?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, şu açıklamaları yaptı;"Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."