Üniversite tercihi yapmak isteyen milyonların merakla beklediği ek tercih süreci başladı. Peki, ek tercihler ne zaman nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nereden nasıl yapılıyor? EK tercih son tarih

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı paylaşımda ek tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Aygün, “Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

YKS ek tercih işlemleri 20 Eylül saat 10.00’da başlayıp 23 Eylül 23.59’da sona erecek. Bu arada adayların mutlaka 25 TL olarak belirlenen ek tercih ücretini ödemesi gerekiyor. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

YKS ek tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak gerçekleştirilebiliyor.

Ek yerleştirme kuralları

2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS kimler ek tercih yapabilir?

İkinci ek yerleştirmeden; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabilecek.