Üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Ardından boş kontenjanlar belli oldu ve YKS ek tercih süreci başladı. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

YKS ek tercih işlemi nereden nasıl yapılır? YKS ek tercih ücreti 2022:

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak.

7 Eylül Çarşamba sabah 10.00 itibariyle tercih işlemleri başladı. Adaylar tercih işlemlerini 13 Eylül Salı saat 23.59’a kadar yapabilecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri ise 14 Eylül'de yapılacak.

Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek.

Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

Ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.