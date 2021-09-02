YKS ek tercih 2021 puanları! Ek tercihte 140 puanla öğrenci alan üniversiteler | Hangi üniversiteler 2021 YKS ek yerleştirme 140 puanla alım yapacak?

2021 YKS 140 puanla alan üniversiteler hangileri? YKS ek yerleştirme ne zaman? 2021 YKS ek tercih 140 TYT puanı alanlar ne zaman tercih yapacak? soruları ÖSYM tarafından açıklanın 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından merak ediliyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de ÖSYM Başkanı Halis Aygün normal ek yerleştirmeden sonra 2. ek yerleştirme yapılacağını söyledi. YKS ek yerleştirme puanı kaç olacak? Üniversiteler 2021 YKS ek yerleştirme kaç puanla öğrenci alınacak? YKS 2. ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140 puan alan 2 yıllık, AYT ve YDT'de 170 puan alan 4 yıllık bölüm tercihinde bulunacak. 2021 YKS ek tercihte 140 alan öğrenci alan üniversiteler açıklandı mı? Ek yerleştirme yapacak üniversiteler hangileri? İşte detaylar.

2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2021 üniversite kayıt tarihleri ne zaman sona eriyor? 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınan 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşen adaylar üniversitelere kayıt hakkı kazandı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak. 2021 YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar? 2021 YKS ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır.

YKS 2. ek yerleştirme puanı kaç olacak?

ÖSM Başkanı Halis Aygün, YKS 2. ek yerleştirme baraj puanlarının düşeceğinin müjdesini verdi. Halis Aygün, “1’inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

2021 YKS 140 puanla alan üniversiteler hangileri?

Hangi üniversiteler 2021 YKS ek yerleştirme 140 puanıyla alım yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.” dedi. 140 puanla alan bölümler adayların gündeminde bulunuyor. YKS tercih kılavuzunda taban puanlarının ayrıntıları bulunuyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte YKS ek yerleştirmeler alınackak. ÖSYM üniversitelerin boş kontenjanları doğrultusunda 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayınlayacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan bu kılavuzda üniversitelerin taban puanları, 140 puanla öğrenci alan üniversiteler ile 170 puanla 4 yıllık bölümlere öğrenci alan üniversiteler de belli olmuş olacak.

2021 YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!