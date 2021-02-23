  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sen her isteyene sorgusuz sualsiz cv mi gönderiyorsun? Özgür Demirtaş'tan kuyruğu dik tutma çabası

Erdoğan'ı sinirlendiren anlar: Bu işlerde mahir değil mi?

Kripto para projesi adım adım devreye giriyor! Çin ve BAE'den flaş karar

‘Nükleer silahlar’ı işaret ederek son açıklamayı yaptılar! ‘İran’a karşı her şeyi yapacağız’

PKK’lılarla “kadın dayanışması” yapan Akşener, mağdur AK Partili olunca böyle saldırdı!

Kadıköy, Maltepe, Ataşehir derken kriz büyüyor! CHP'li bir belediyede daha işçiler ayaklandı

Türk SİHA'ları karşısında hezimete uğrayan Rus füzeleri güncellendi

Yunanistan gerginliği tırmandırıyor! F-16’lardan Türk gemisine skandal hamle

CHP'li belediyeden 'büyük icraat' Mustafa Kemal'i ısıran köpeğin heykelini diktiler

Komşu ülkeden NATO açıklaması! ‘Bu istekten haberimiz yok’
Eğitim YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 YKS başvuruları
Eğitim

YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 YKS başvuruları

YKS 2021 başvurusu ne zaman? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuruları 4 Şubat'ta alınmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya devam ediyor. YKS 2021 başvurusu nasıl yapılır? 2021 YKS başvuru ücreti...

Yeniakit Publisher
2021-02-23 23:57:00 -
YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 YKS başvuruları

YKS başvuru tarihleri 2021 aramaları günden güne artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavı hazırlıkları devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı YKS (TYT - AYT - YDT) için başvuru işlemleri devam ediyor. 4 Şubat 2021 tarihinde başlayan YKS başvuruları, 2 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılır?

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2021-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90 lira olarak belirlendi. Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

YKS son başvuru tarihi ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT ve YDT sınavları olmak üzere toplam üç oturum şeklinde yapılıyor.

4 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 2 Mart'ta sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya ve İran çatıştı! Yaralı askerler var
Dünya

Rusya ve İran çatıştı! Yaralı askerler var

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Rusya ile İran güçleri arasında çatışma çıktı. Meydana gelen olayda yaralıların olduğu bildiriliyor...
Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'
Dünya

Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, İsrail'in Suriye'de savaş uçaklarıyla birlikte saldırganlaştığı..
İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı istihbarat bilgileri..
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı istihbarat bilgileri..

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski Başkanı Yatom, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiye dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay