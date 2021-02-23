YKS başvurusu nasıl yapılır? 2021 YKS başvuruları

YKS başvuru tarihleri 2021 aramaları günden güne artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavı hazırlıkları devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı YKS (TYT - AYT - YDT) için başvuru işlemleri devam ediyor. 4 Şubat 2021 tarihinde başlayan YKS başvuruları, 2 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılır?

YKS başvurusu nasıl yapılır?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2021-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90 lira olarak belirlendi. Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

YKS son başvuru tarihi ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT ve YDT sınavları olmak üzere toplam üç oturum şeklinde yapılıyor.

4 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 2 Mart'ta sona erecek.