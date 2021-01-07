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Eğitim YKS başvuruları ne zaman? 2021 YKS tarihi belli oldu mu?
Eğitim

YKS başvuruları ne zaman? 2021 YKS tarihi belli oldu mu?

YKS başvuruları başladı mı? | Üniversite sınavlarına hazırlanan milyonlarca aday YKS 2021’nin ne zaman hangi ay yapılacağını merak ediyor. Ayrıca adaylar YKS başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını da merak ediyor. Peki, 2021 YKS ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 15:13:00 -
YKS başvuruları ne zaman? 2021 YKS tarihi belli oldu mu?

YKS 2021 son başvuru tarihi | Hayalindeki üniversite ve bölümü kazanmak isteyen adaylar YKS hazırlıklarını sürdürüyor. YKS’ye hazırlananlar hazırlıklarını sürdürürken sınavın ne zaman yapılacağını da bilmek istiyor. Peki, 2021 YKS ne zaman? | YKS tarihi açıklandı mı son durum

YKS başvuruları ne zaman? 2021 YKS tarihi belli oldu mu?

Milyonlarca kişi YKS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. YKS 2020 yılında alınan koronavirüs tedbirleriyle 27 Haziran ve 28 Haziran’daki oturumlarla yapıldı. 2021 yılında da YKS’nin haziran ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

YKS 2121’de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak.

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