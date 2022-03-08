Üniversite sınavı başvuru işlemini belirtilen tarihler arasında yapmayanlar “2022 YKS geç başvuru tarihi ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, YKS başvuru işlemi nereden ne zaman yapılır?

YKS başvuruları bitti mi? YKS geç başvuru tarihi:

2022 YKS 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav başvuruları ise 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alındı. Geç başvurular ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılabilecek. 2022 YKS başvuru ücreti olarak 155 TL alındı. Geç başvuru aşamasında sınav ücreti %50 artırımlı olarak alınacak. YKS geç başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılacak.

Üniversite puanı kaldırıldı mı?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan YDT'den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulunun uygulanması sürecek.